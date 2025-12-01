Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun gündemle toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.Beştepe'de yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.Gündemin ilk sırasında, Terörsüz Türkiye süreci olacak. Bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmalarda gelinen aşama değerlendirilecek. Suriye'deki SDG konusu da ele alınacak.Kabinede, ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler de gündemde. 2026 bütçesine dair görüşmeler TBMM komisyonunda sürerken gelinen aşama da masaya yatırılacak.Rusya ile Ukrayna arasında barış çabaları, Gazze'de yaşanan insanlık dramı başta olmak üzere dış politikadaki gelişmeler gündeme gelecek.Türkiye'nin öncülüğünde sürdürülen diplomatik çalışmalar, uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar değerlendirilecek.