Murat Kurum Gençlerle Buluştu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin dört bir yanından gelen mimar ve mühendis gençlerle birlikte Hatay'da incelemelerde bulundu, onlara asrın inşa seferberliğini anlattı. Gençlerin sorularını yanıtlayan ve tavsiyelerde bulunan Bakan Kurum, “Dünyanın neresine giderseniz gidin aslında bu çalışmanın örneğini de göremezsiniz. Mümkün olduğunca buraya gelin. Buradaki çalışmaları görün. Bu size hayat tecrübesi katacak. Gelecekle ilgili iş hayatınıza çok önemli birikimler sunacak” dedi. 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili teknik bilgileri de gençlerle paylaşan Bakan Kurum, “500 bin konut demek 1.5 trilyon liralık bir yatırım demek. 300'den fazla sektör tetiklenecek. Dolayısıyla sizin gibi mimarlarımıza, mühendislerimize ihtiyaç var” diye konuştu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin yeniden ihya ve inşa çalışmalarını tamamlama aşamasına getirdi. Her hafta deprem bölgesine giderek çalışmaları yerinde takip eden Bakan Kurum, bu kez tarihe not düşülecek bir inşa seferberliğinin ortaya konduğu çalışmaları gençlere anlattı. Bakan Kurum, AK Parti Gençlik Kolları'nın organize ettiği 'Umudun İnşasında Gençlerle Eser Buluşmaları' kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından Hatay'a gelen mimar ve mühendis gençlere deprem bölgesinde hayata geçirilen projeleri anlattı. Kendisi de mühendis olan Bakan Kurum gençlerin sorularını yanıtladı, onlara tavsiyelerde bulundu.Antakya merkezde yeniden inşa edilen Atatürk Caddesi ve çevresini gençlerle dolaşan Bakan Kurum, onlara yapılan çalışmalara dair teknik bilgiler verdi. Bakan Kurum, '200 bin mimar, mühendis, işçi bu bölgede çalışıyor. Bugün şu devlet, hamdolsun bu inşa faaliyetini 2 yıl gibi kısa bir sürede alnının akıyla yaptı ve vatandaşına teslim ediyor' dedi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ise 'Tezlere binlerce kez konu olacak bir hikaye yazılıyor. Burada gençler olarak da buna şahit olmaktan dolayı biz de bugün çok mutluyuz' ifadelerini kullandı.Bakan Kurum, deprem bölgesinde 453 bin ev ve işyerinin yıl sonunda teslim edileceğinin altını çizdi: Burada çok önemli bir çalışma, inşa süreci var ki biz buna asrın inşası seferberliği diyoruz. Bu kapsamda hep birlikte tek yürek olduk. 6 Şubat sabahı yaşadığımız asrın felaketi sonrasında bir seferberlik anlayışıyla inşa sürecine başladık. Kolay değildi. İyi günümüz oldu, kötü günümüz oldu, zor günlerimiz oldu. Zor bir süreçti ve hep birlikte o gün milletimize bir söz verdik. 'En son afetzede kardeşimiz evine kavuşana kadar şehirlerimiz yeniden hayat bulana kadar biz buradan ayrılmayacağız' dedik. Ve o sözümüzü tutmak için hep birlikte gece gündüz çalışıyoruz, emek veriyoruz. Sizin gibi çok değerli arkadaşlarımızla kardeşlerimizle birlikte alın teri döküyoruz.Bakan Kurum, deprem bölgesinde dünyaya örnek olacak bir çalışma yürütüldüğünü vurguladı: Dünyanın neresine giderseniz gidin aslında bu çalışmanın örneğini de göremezsiniz. Bu her ülkenin başarabileceği bir iş değil. Tabii burada sizlerle bir araya gelmemizin amacı sadece deprem sonrasındaki sürdürülen faaliyetleri anlatmak, size bunları aktarmak değil. Geleceğin Hatay'ın, Maraş'ın, Adıyaman'ın, Gaziantep'ini burada diğer illerimizi nasıl daha dirençli hale getireceğimizi ve ülkemizin bu başarısını sizlerin iyi anlamanız, iyi etüt etmeniz gerektiğini düşündüğümüz için bu toplantıyı yapıyoruz. Gerçekten böyle bir afet sonrasında eş zamanlı böyle bir inşa faaliyetini yürütmek kolay değil. Bu başarı aslında hepimizin başarısı, ülkemizin başarısı. O yüzden biz bu acıları bir daha yaşamak istemiyorsak bilimin ve bilim insanlarımızın ışığında işte siz teknik insanların yine gözetiminde bu işleri yapmak zorundayız.'HAYATINIZDA YAŞAYABİLECEĞİNİZ EN ÖNEMLİ TECRÜBE'Tecrübe kazanmaları için gençlere deprem bölgesindeki şantiyeleri ve yeni inşa edilen uydu şehirleri görmelerini tavsiye eden Bakan Kurum, 'Hayatınızda bana göre yaşayabileceğiniz en önemli tecrübe; böyle bir şantiyeyi Allah bir daha göstermesin, görme ihtimaliniz yok. Mümkün olduğunca buraya gelin. Buradaki çalışmaları görün. Diğer illere gidin. Deprem olmuş bütün illerde bu çalışmayı görebilirsiniz. Bu size hayat tecrübesi katacak. Gelecekle ilgili iş hayatınıza çok önemli birikimler sunacak. O yüzden buradaki birikim, buradaki tecrübe herkesin dikkate alması gereken bir tecrübe diye düşünüyorum. Yılmadan, yorulmadan, bıkmadan, usanmadan bu mücadeleyi verin. Çünkü ülkemizin mühendislere, mimarlara, siyasetçilere, bilim insanlarına ihtiyacı var. Bilimle büyüyeceksiniz. Bilgiyle büyüyeceksiniz. Teknolojiyle büyüyeceksiniz. İşiniz de en iyi olmaya bakın' ifadelerini kullandı.Bakan Kurum, geçtiğimiz günlerde açıklanan 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında inşa edilecek 500 bin konuta dikkat çekerek şunları söyledi: 500 bin konut demek 1.5 trilyon liralık bir yatırım demek. Dolayısıyla bu yatırımı yaptığınızda 300'den fazla sektör tetiklenecek. İşte bugün 500 bin konut demek, yine nereden baksanız 4 bine yakın şantiye demek. 4 bin şantiyede belki 200 bini aşkın işçi, mimar, mühendis çalışacak demek. Bunları yapacak fabrikaların üretim yapması demek. Dolayısıyla sizin gibi mimarlarımıza, mühendislerimize ihtiyaç var. Tabi okulda teoride her şeyi görüyorsunuz, öğreniyorsunuz. Ama hayat, gerçekler sahaya çıkınca daha net anlaşılabiliyor.Bakan Kurum, şehir merkezindeki incelemelerin ardından gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı. Bir gencin dijital ikiz şehirler ve yapay zeka destekli yazılımlarla ilgili sorusunu şöyle cevapladı: Biz bütün Türkiye'nin yapay dijital ikizini oluşturmaya çalışıyoruz. Hem Tapu Kadastro Bilgi Sistemi'nde hem de Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nde ülkemizin dijital ikizlerini yapıyoruz. Bu kapsamda da inşallah sizlerle birlikte bu mücadeleyi de ortaya koymaya devam edeceğiz.Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan başka bir gencin beklenen İstanbul depremi ile ilgili sorusunu yanıtlayan Bakan Kurum, İstanbul'un 39 ilçesinde Yarısı Bizden başta olmak üzere örnek kentsel dönüşüm çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Bakan Kurum'a programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da eşlik etti.