İstanbul'da Kadın Vahşeti!
Üsküdar'da iki çocuk annesi 44 yaşındaki kadın, tartıştığı eşini uyuduğu sırada üzerine kızgın yağ dökerek yaktı. Vücudunun büyük bölümü yanan adam, tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti. Kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İstanbul'da kan donduran olay...
Üsküdar ilçesine bağlı Ünalan Mahallesi'nde 44 yaşındaki Zeynep G. ile eşi 53 yaşındaki Sinan G. arasında tartışma çıktı.
Bir süre sonra Sinan G. yatak odasına geçerek uyudu.
KIZGIN YAĞI ÜZERİNE DÖKTÜ
Eşi Zeynep G. ise mutfakta ısıttığı yağı alarak uyuyan kocasının üzerine döktü.
Ağır yaralanan Sinan G.'nin feryatları üzerine evdeki çocuklar uykularından uyandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Sinan G., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede 13 gün boyunca tedavi gören Sinan G., doktorların tüm müdahalelerine rağmen 28 Ekim günü yaşamını yitirdi.
Olayın ardından polis ekipleri Zeynep G.'yi gözaltına aldı.
KADIN TUTUKLANDI
Emniyetteki ifadesinde eşinin uzun süredir alkol aldığını ve kendisine şiddet uyguladığını belirten kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
'BİR İNSAN BÖYLE BİR ŞEKİLDE CEZALANDIRILAMAZ'
Olayın yaşandığı sokakta esnaf olan ve hayatını kaybeden Sinan G.'nin komşusu olduğunu söyleyen Serhat Nalbantoğlu, 'Komşumuzdu, çok sevdiğimiz bir insandı, Allah gani gani rahmet eylesin. Biz olayın şokunu hala atlatamadık, komşu ve meslektaştık. Yemeğimizi beraber yerdik, işlerimizi paslaşırdık. Çok iyi bir insandı, çevre tarafından da çok sevilen bir insandı, çok üzüldük. Bir insan böyle bir şekilde cezalandırılamaz' dedi.
