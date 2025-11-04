TOGG 2 Modelle Lider!

Türkiye otomotiv pazarı, 2025 yılının Ekim ayında da hareketliliğini korudu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan verilere göre, Ocak-Ekim 2025 döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 10,2 artarak 1 milyon 43 bin 796 adede ulaştı. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 10,98 artışla 833 bin 382 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7,23 artışla 210 bin 414 adede yükseldi.Ekim ayında toplam pazar 116 bin 149 adetle geçtiğimiz yıla göre yüzde 19,4 büyüdü. Otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,87 artarak 90 bin 695 adede çıkarken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 17,78 artışla 25 bin 454 adede ulaştı.Motor tiplerine göre bakıldığında benzinli otomobiller 393 bin 399 adetle yüzde 47,2 payla pazarın yarısını oluşturdu. Hibrit araçlar 219 bin 729 adetle yüzde 26,4 pay alırken, elektrikli otomobil satışları 148 bin 304 adetle yüzde 17,8 seviyesine yükseldi. Dizel otomobiller 64 bin 801 adetle yüzde 7,8, otogazlı modeller ise 7 bin 149 adetle yüzde 0,9 pay aldı.Ekim ayında elektrikli otomobil satışlarında Togg, ilk kez iki modeliyle listenin zirvesine yerleşti. 2.532 adetlik satışla Togg T10F en çok satılan model olurken Togg T10X, 1.623 adetle ikinci sırada yer aldı. Bu sonuçlarla Togg, toplamda 4.155 adetlik satışla Ekim ayını lider tamamladı.Ekim ayında Tesla Türkiye'de hiçbir araç teslimatı gerçekleştirmedi. Bu durum, markanın elektrikli araç pazarındaki liderliğini Togg'a kaptırmasına yol açtı. Yılın ilk 10 ayında Togg toplam 27.480 araç teslim ederken Tesla, Model Y ile 27.420 adetle ikinci sıraya geriledi.Ancak 10 aylık dönemde elektrikli araçlarda en çok satan modele baktığımızda ise Model Y zirvedeki yerini koruduElektrikli araç markaları arasında BYD 15.806 adetle üçüncü, KIA 8.595 adetle dördüncü, Citroën ise 8.050 adetle beşinci sırada yer aldı