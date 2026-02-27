Netflix Warner Bros.’u Satın Almaktan Vazgeçti!

Medya ve teknoloji dünyasının aylardır nefesini tutarak izlediği devasa satın alma savaşında dengeler bir anda değişti. Streaming (yayıncılık) devleri arasındaki rekabeti yepyeni bir boyuta taşıması beklenen ve sektörün geleceğini şekillendirecek olan Warner Bros. Discovery (WBD) görüşmelerinde beklenen oldu; ancak hamle bir “saldırı” değil, stratejik bir “geri çekilme” olarak kayıtlara geçti.Bugün paylaşılan resmi basın bültenine göre Netflix, devasa ihalede teklifini artırmayacağını ve Warner Bros. masasından resmen kalktığını duyurdu.Hollywood'un kalbinden gelen bu sürpriz açıklamanın ardındaki temel neden, ihale masasındaki diğer güçlü rakibin agresif tutumu. Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre, Warner Bros. Discovery yönetim kurulu, Paramount Skydance'in (PSKY) sunduğu son teklifi mevcut birleşme anlaşması şartları kapsamında “Üstün Teklif” (Superior Proposal) olarak değerlendirdi. Sektör kulislerinde günlerdir konuşulan “Netflix bu rakamı ekarte etmek için kesenin ağzını açacak mı?” sorusunun cevabı ise bugün şirket tarafından oldukça net bir şekilde “Hayır” olarak verildi.Netflix'in eş CEO'ları Ted Sarandos ve Greg Peters imzasıyla yayınlanan metin, şirketin finansal disiplinini ve stratejik soğukkanlılığını gözler önüne seriyor. İkili, Paramount Skydance'in teklifiyle eşleşmek için gereken fiyatın artık finansal açıdan “cazip olmadığını” belirterek şu çarpıcı ifadeleri kullandı: “Müzakere ettiğimiz işlem, düzenleyici kurum onaylarına açık bir yolla hissedarlarımız için değer yaratacaktı. Ancak biz her zaman disiplinli davrandık. Warner Bros. ikonik markalara sahip dünya standartlarında bir organizasyon… Fakat bu işlem bizim için hiçbir zaman ‘her ne pahasına olursa olsun' (must have) dediğimiz bir durum değildi; yalnızca ‘doğru fiyata olursa güzel olur' (nice to have) dediğimiz bir fırsattı.”Açıklamada ayrıca WBD CEO'su David Zaslav ve yönetim kurulundaki isimlere (Gunnar Wiedenfels, Bruce Campbell, Brad Singer) yürütülen adil ve titiz süreç için özel olarak teşekkür edilmesi, Netflix'in süreci ne kadar profesyonel bir zemin üzerinde kapattığının da bir göstergesi.Peki, bu devasa satın alımdan vazgeçen Netflix'i nasıl bir gelecek bekliyor? Şirket yönetimi, bu geri çekilmenin bir zayıflık değil, aksine mevcut iş modeline duyulan güvenin bir sonucu olduğunun altını çiziyor. İşlerinin sağlıklı, güçlü ve sınıfının en iyisi yayın hizmetiyle organik olarak büyümeye devam ettiğini belirten Netflix, rotasını tamamen kendi orijinal içeriklerine çevirmiş durumda.Şirket, sırf bu yıl kaliteli film ve diziler üretmek, eğlence portföyünü genişletmek için tam 20 milyar dolarlık dudak uçuklatan bir bütçe ayırdığını duyurdu. Bununla da yetinmeyen yayın devi, sermaye tahsis politikasına uygun olarak hissedarlarını sevindirecek “hisse geri alım programını” (share repurchase program) da yeniden başlatıyor.Kısacası Netflix, başkalarının krallığını astronomik rakamlara satın almak yerine, 20 yılı aşkın süredir yaptığı gibi kendi krallığını milyarlarca dolarlık içerik yatırımlarıyla çok daha sağlam bir şekilde inşa etmeye karar vermiş görünüyor. Önümüzdeki günlerde Paramount Skydance ve Warner Bros. cephesinde atılacak resmi imzalar, şüphesiz sektörde yeni bir çağın kapılarını aralayacak.