Altında Son Durum!
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 30 Kasım altın fiyatları...
Altın fiyatları 30 Kasım 2025 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
30 Kasım Pazar altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 5.763,55 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.423,41 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 18.846,81 TL
* Tam altın satış fiyatı: 38.082,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.578,35 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 95.058,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.240,46 dolar
