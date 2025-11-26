CHP'de sular durulmuyor! Kurultay için yeni iddia

CHP'de gözler 28-30 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 39. Olağan Kurultay'a çevrildi.Son dönemde eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, mevcut 10 milletvekili ve ardından da 16 eski vekil peşpeşe açıklamalar yaparak genel merkeze seslenmiş ve 'Adı soruşturmalara karışan isimler parti içerisinde de yargılansın' çağrısını iletmişti.Bu doğrultuda parti içerisinde 'arınma' sürecinin başlatılması ve sorumlu görülen isimler için parti içi disiplin süreçlerinin işletilmesi talep edilmişti. Arka arkaya gelen bu çağrılara parti yönetiminin sessiz kalarak konuyu gündemden düşürmeye çalıştığı değerlendiriliyor.Kulislere yansıyan son iddiaya göre 39. Olağan Kurultay'a da söz konusu tartışmaların damga vurması bekleniyor.Bu kapsamda iç muhalefeti temsilen bazı partililerin söz alarak genel merkezin soruşturmalar sürecinde sorgusuz sualsiz herkesi savunmaya devam eden politikalarını sert sözlerle eleştirmeye hazırlandığı bildirildi.Bu konuda muhalif kanatta istişarelerin sürdüğü belirtilirken eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen bazı vekillerin protesto amacıyla kurultaya katılamayabileceği de konuşuluyor.CHP'de büyük tepkiler eşliğinde temmuz ayında ilan edilen kongreler takvimi ile beraber partide büyük bir tasfiye operasyonu yürütüldü.Bu kapsamda Kılıçdaroğlu döneminde seçilen 300'e yakın ilçe başkanı ile 20 il başkanı görevlerini devretti. Genel merkez baskısı altında geçen seçimler birçok noktada kavgalara, küfürleşmelere ve usulsüzlük iddialarına sahne oldu.CHP'de 39. Olağan Kurultay ile birlikte iç muhalefetin parti içerisindeki gücünü tamamen kaybedebileceği değerlendiriliyor.