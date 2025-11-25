İstanbul Sise Büründü!

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren sisli bir hava etkili oluyor.İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran sis, özellikle Boğaz hattına yoğun şekilde hakim oldu.Şehrin iki yakası adeta sis bulutları arasında kaybolurken, görüş mesafesi ise hem kara hem de deniz trafiğinde büyük ölçüde azaldı.Şehrin birçok noktasında etkili olan sis bulutları nedeniyle kıyı şeridinde siluetler görünmez hâle geldi.Yoğun sis sabah saatlerinden itibaren yer yer etkisini sürdürürken, havadan drone ile çekilen görüntüler ise İstanbul Boğazı'nda kartpostallık manzaralar oluşturdu.