Sakarya'da Esrarengiz Ölüm!
Serdivan ilçesinde kayıp olarak aranan şahısın, ormanlık alanda bulunan aracının yanında tüfek ve kan izleri bulundu. Kayıp şahıs, aracından yaklaşık 150 metrelik şarampolde ölü bulundu.
Sakarya'nın Serdivan Selahiye Mahallesi, ilçe belediyeye ait asfalt şantiyesinin üst kısmında bulunan ormanlık alanda korkunç bir olay meydana geldi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, bölgede bir aracın yanında tüfek ve kan izleri bulunduğu, araç sahibine ise ulaşılamadığı bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan arama çalışmaları neticesinde, kayıp olarak bildirilen Ümit Kiraz (30), yaklaşık 150 metrelik eğimli arazide hareketsiz halde bulundu.
AFAD ekipleri, arazinin dik ve ulaşımı güç yapısı sebebiyle detaylı bir çalışma sonrasında Kiraz'ı sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
