Misafirini Baltayla Öldürdü!

Şırnak'ta Ramazan Nur Güneş ile evine gelen Ömer Kayar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Güneş, evde bulunan kadını bıçakla yaraladıktan sonra balta ile Ömer Kayar'ın başına vurup kaçtı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaptığı kontrolde, Kayar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Yaralı kadın ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Kadının tedavisi devam ederken Kayar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Ramazan Nur Güneş'i Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güneş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.