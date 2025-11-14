RTÜK tarihinde ilk kez bir kadın Başkan Vekili seçildi. Dr. Deniz Güçer’in göreve gelmesiyle birlikte Üst Kurulda ilk kez iki kadın üye de aynı anda görev yapmaya başladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında Başkan Vekilliği seçimi yapıldı. Üyelerden Dr. Deniz Güçer, RTÜK Başkan Vekili olarak seçildi. Böylece RTÜK'ün 31 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın, bu göreve gelmiş oldu.



Güçer, seçimin ardından yaptığı açıklamada, “Üst Kurulumuzun birikimi ve vizyonuyla, yayıncılık alanında ülkemizin örnek gösterilen kurumlarından biri olma hedefimizi daha da ileriye taşıyacağız.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca RTÜK Üyeliğine seçilen Orhan Özdemir ve Fatma Çeliker de görevlerine başladı. Kamu kurumlarında uzun yıllar görev yapan Özdemir, geçmişte RTÜK Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş ve kurumun birçok çalışmasına katkı sağlamıştı.

RTÜK'te 25 yıl önce memur olarak göreve başlayan Fatma Çeliker ise Üye seçilmeden önce Kamuoyu Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanı olarak görev yapıyordu.





Çeliker'in Üst Kurula katılmasıyla birlikte, RTÜK tarihinde ilk kez biri Başkan Vekili olmak üzere iki kadın üye aynı anda görev almış oldu.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, yeni Başkan Vekili ve üyeleri tebrik ederek yayıncılık alanında “dinamik, katılımcı ve yenilikçi bir döneme” girildiğini vurguladı. Daniş, iki kadın üyenin yer almasının kurumsal çalışmalara taze bir enerji katacağını ifade etti.







