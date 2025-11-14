O Modelin Satışları Düşüyor!

Teknoloji devi Apple'ın en uygun fiyatlı akıllı telefonu konumundaki iPhone 16e modelinin satış performansı beklentilerin altında kaldı. Giriş seviyesi olarak konumlandırılan bu modelin, daha önce üretimi durdurulan ve düşük satış rakamlarıyla bilinen iPhone Air modeline benzer bir talep azlığı yaşadığı bildirildi. iPhone 16e, şu anda Apple mağazalarında resmi olarak satılan en ucuz iPhone olmasına rağmen, son dönemde cihaza olan talepte önemli bir düşüş yaşanıyor.iPhone 16e modeli, bu yılın başlarında Türkiye'de 47.999 TL fiyat etiketiyle piyasaya sürülmüştü ve iPhone SE serisinin yerini almıştı. Cihaz, güncel olarak 50 bin TL fiyatla Apple mağazalarında satışta bulunuyor.Teknik özellikler açısından A18 çip, OLED ekran, Apple C1 modem ve 48 megapiksel kamera gibi özelliklerle gelen iPhone 16e'nin satış performansına dair bugüne kadar çok az rapor yayınlanmıştı. Ancak Fixed Focus Digital isimli kaynak, telefonun iyi satmadığını belirterek, Apple'ın popüler ve düşük maliyetli bir iPhone sunma girişiminin bu model özelinde başarısız olduğunu ifade etti.Bu başarısız satış performansına rağmen, aynı kaynak Apple'ın bu girişimi sürdüreceğini belirtiyor. Fixed Focus Digital, iPhone 16e'nin satışlarının düşük olmasına rağmen, bir sonraki model olan iPhone 17e'nin planlandığı gibi piyasaya sürüleceğini söylüyor. Aynı zamanda, satışlarda sorun yaşayan iPhone Air modelinin de planlandığı gibi güncelleneceği bilgisi aktarıldı.Öte yandan, kısa bir süre önce iPhone Air siparişlerinin neredeyse üretim sonu seviyesine düşürüldüğü bildirilmişti. Fixed Focus Digital'den gelen son bilgilerde ise iPhone Air modelinin üretiminin tamamen durdurulduğu belirtiliyor.İnce tasarımıyla öne çıkarılan iPhone Air, tek kamera, düşük pil kapasitesi ve tek mono hoparlör gibi önemli eksikliklerle piyasaya sürülmüştü ve buna rağmen yüksek bir fiyat etiketi taşıyordu. Bu durumun kalıcı bir üretim durdurma kararı olup olmadığı henüz netleşmedi.