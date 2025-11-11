Türkiye Avustralya'yı Geride Bıraktı!

BBC, Avustralya'nın COP31'e ev sahipliği yapma girişiminin Türkiye ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle “çıkmaza girdiğini” yazdı. Haberde, “Avustralya ve Türkiye, gelecek yıl COP31'e ev sahipliği yapmak istiyor ve ikisi de geri adım atmıyor” denildi.BBC muhabiri Katy Watson imzalı analizde, Türkiye'nin müzakerelerdeki kararlılığının süreci kilitlediği, Avustralya'nın ise “beklediği desteği bulamadığı' hatırlatıldı:'Bir süredir Avustralya ve Türkiye arasında toplantıya kimin ev sahipliği yapacağı konusunda bir çıkmaz yaşanıyor. Sorun çözülmezse ev sahipliği Almanya'nın Bonn kentine devredilebilir'İngiliz yayın kuruluşu, Türkiye'nin COP31 ev sahipliği konusundaki ısrarının Avustralya'nın planlarını sarsan bir hamle olduğuna değindi.BBC'ye göre Ankara, COP31'in Türkiye'de yapılması için yoğun diplomasi yürütüyor.'Zaman nasıl da değişiyor. Avustralya'nın COP'u Pasifik ile birlikte ev sahipliği yapma girişimi sarsılmış görünüyor ve muhtemelen başarısız olacak.' diyen yazar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın COP sürecinde 'aktif bir liderlik gösterdiğini' ve Türkiye'nin iklim diplomasisinde 'etkisini artırdığını' yazdı.Haberde, Erdoğan'ın katılmadığı COP liderler toplantısına ilişkin şu değerlendirme yapıldı:“Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avustralya Başbakanı Albanese toplantıya katılmadı. Ancak Türkiye'nin kararlılığı, Ankara'nın süreci uzaktan değil doğrudan yönettiğini gösteriyor.”BBC'ye göre Türkiye, COP31'e ev sahipliği yaparak hem bölgesel hem küresel düzeyde “iklim diplomasisinde merkez ülke” olmayı hedefliyor.BBC analizinde, Türkiye'nin COP31'i kazanması durumunda, Rusya ve Suudi Arabistan'la olan enerji ilişkilerine rağmen “iklim eyleminde güçlü bir bölgesel aktör” olarak öne çıkabileceği belirtildi.Haberde, “Türkiye kazanırsa, iklim eylemi konusunda ilerleme kaydetme çabalarını geçmişte engelleyen ülkelerle güçlü bağlarını avantaja çevirebilir” denildi.BBC, Türkiye'nin enerji politikaları, yenilenebilir dönüşüm yatırımları ve bölgesel iş birlikleriyle 'COP markasını dönüştürebileceğini' de aktardı.Avustralya basınında yer alan tepkilere de yer veren BBC, Canberra yönetiminin ev sahipliğini kaybetmesi halinde “büyük bir diplomatik prestij kaybı yaşayacağı” yorumlarına dikkat çekti.BBC'ye konuşan çevre uzmanı Gavan McFadzean, 'Avustralya/Pasifik ortak başkanlık adaylığının kolayca kabul edileceği varsayımı vardı ama Türkiye kararlıydı' dedi.BBC haberinde, Türkiye'nin sadece COP31 için değil, küresel enerji ve iklim politikalarında da giderek daha etkin bir rol üstlendiği yinelendi.