Altın fiyatları bir anda fırladı! İşte gram altının yeni fiyatı

Altın fiyatları haftayı yükselişle açtı. 7 Kasım Cuma gününü 5 bin 420,64 TL'den açan gram altın fiyatları bir anda fırladı. Yeni günde gram altın 5 bin 491,80 TL seviyesine çıkarken, çeyrek altın da 9 bin 245,00 TL seviyesine yükseldi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 10 Kasım Pazartesi 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yeni haftada da kendini göstermeye başladı. 52 haftalık yükselişi sert düşüşlerle bozulan altın fiyatları yeni haftayla birlikte toparlanma başladı. Haftayı 5 bin 420,64 TL ile kapatan altın fiyatları yeni haftayı yükselişle açtı. Gram altın 5 bin 491,80 TL seviyesine çıktı. Çeyrek altın ise 9 bin 245,00 TL seviyesine yükseldi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 10 Kasım altın fiyatları...ALIŞ(TL) 5.491,02SATIŞ(TL) 5.491,80ALIŞ(TL) 9.171,00SATIŞ(TL) 9.245,00ALIŞ(TL) 37.365,00SATIŞ(TL) 37.930,00ALIŞ(TL) 5.117,76SATIŞ(TL) 5.348,99ALIŞ(USD) 4.046,76SATIŞ(USD) 4.047,34