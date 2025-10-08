Maliye Mercek Altına Aldı!

Denetimler artırıldı...Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde kayıp ve kaçak vergiyle mücadele kapsamında zengin kesimlerin kullandığı lüks tüketim araçlarını mercek altına aldı.Bakanlık, daha önce yatların ÖTV'sini artırmasının ardından, şimdi de özel jetleri radarına aldı.Ekonomim gazetesinden edinilen bilgilere göre, Bakanlık, özellikle hava taşıma işletmeleri adına kayıtlı olan ve sayılarının 161 olduğu belirtilen özel jetleri inceliyor.Soruşturmanın temel nedeni, özel jetlerin şirketler adına alınmasına rağmen büyük ölçüde özel ve kişisel amaçlı kullanılması.Bu kullanımın maliyetlerinin ise yasa dışı yollarla işletme gideri olarak gösterilerek vergi kaybına yol açtığı değerlendiriliyor.Bakanlık, hava taşıma işletmelerinin üzerine giderek, söz konusu jetlerin giderlerinin gerçekten ticari faaliyetler için mi yoksa özel amaçlı mı yapıldığını araştırıyor.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de Eylül 2025 itibarıyla toplam bin 637 hava aracı bulunuyor.Hava araçlarıyla ticari amaçla, belirli hatlar üzerinde, ücret karşılığında yolcu veya yük taşıması yapan işletmeler ile ticari hava taşımacılığı kapsamında olmayan yolcu ve yük taşımacılığı ile ücret karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın yapılacak hava işi ve eğitim faaliyetlerini yapan işletmeler hava taşıma işletmeleri olarak nitelendiriliyor.Son dönemde özellikle kayıp ve kaçak vergiye yönelik birçok adım atan Hazine ve Maliye Bakanlığı, zenginlere ait özel uçaklara yönelik düzenlemeyle, vergi adaletini sağlamayı amaçlıyor.Geçtiğimiz ay yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri için uygulanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı yüzde 8 olarak belirlendi.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, '18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (denizde seyretmeye mahsus olanlar)', 'yolcu ve gezinti gemileri (denizde seyretmeye mahsus olmayanlar)' ile 'yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri' için yüzde 0 olan ÖTV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak.