Fransa Başbakanı İstifa Etti!

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, dün yeni kabinesini kurarak göreve başlamasının ardından, bugün istifasını sundu.Fransa'da, François Bayrou hükümetinin Ulusal Meclis'ten güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından 9 Eylül'de başbakan olarak atanan Sebastien Lecornu yeni hükümeti kurmuş, Elysee Sarayı Genel Sekreteri Emmanuel Moulin, Lecornu'nun yeni hükümetini kurduğunu açıklamıştı.Lecornu'nun yeni kabinesinde, Roland Lescure Ekonomi ve Maliye Bakanı, Eric Woerth Konut Bakanı, Naima Moutchou Dönüşüm, Kamu Hizmeti, Yapay Zeka ve Dijital İşler Bakanı, Marina Ferrari Spor ve Gençlik Bakanı oldu.