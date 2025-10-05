Asker Eğlencesinde Gerginlik!

Kağıthane'de düzenlenen asker eğlencesinde iddiaya göre husumetli 2 kişi arasında laf atma nedeniyle kavga çıktı. Sokağın bir anda karıştığı kavgada araya giren asker adayı, tarafları tekme atarak ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Kağıthane'ye bağlı Gürsel Mahallesi'nde, sokakta düzenlenen asker eğlencesine katılan ve aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen 2 kişi arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraftarlar birbirine girdi.Bunun üzerine eğlenceye katılanlar, kavgaya karışan tarafları kovalamaya başladı.Darbedilen kişi diğer tarafa karşılık verince sokak savaş alanına döndü.Bu sırada askere gidecek olan kişi ise tarafları tekme atarak ayırmaya çalıştı.Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, kavgaya karışan tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi