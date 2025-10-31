Türkiye'nin En Büyük Şehir Parkı Açılıyor!

Türkiye'nin en büyük şehir parkı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin yapımı tamamlandı. Tüm kısımları tamamlanan 2 milyon metrekarelik millet bahçesinin açılışı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak.İstanbul'da yaşayanlara nefes aldıracak, kentin 'yeşil koridoru' olma görevini üstlenen Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin yapımı tamamlandı. Yaklaşık 2 milyon metrekarelik alana sahip olan millet bahçesinin açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından saat 14.00'te yapılacak.Dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan bahçeyle yeşil alanlar havalimanın görüntüsünü değiştirirken, alan ağaç ve peyzaj düzenlemeleriyle yeşile büründü. Pistlerin üzerinde ise onlarca tenis, basketbol oyun sahaları bulunurken; alanda aralarında 350 yıllık zeytin ile 50-60 yıllık ıhlamur ve çınarların da bulunduğu 145 bin 300 ağacın yer aldığı öğrenildi. İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla dört mevsim yeşil kalacak millet bahçesinde 70 bin metrekareye yakın kapalı bölümler ve sosyal donatılar ile güney-kuzey yönünde yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda 'Ab-ı Hayat Suyu' denilen bir yapay dere bulunuyor. Bahçede, dere kenarlarında seyir terasları, piknik yapılabilecek alanlar ile dinlenme yerlerinin de oluşturulduğu öğrenildi.2,5 kilometre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolları da bulunan millet bahçesinde oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kaykay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aşevi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri yer alıyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin, İstanbul'un afet ve deprem toplanma alanı olarak da kullanılacağı kaydedildi. Bahçenin, 40 bin çadır kurulabileceği ve 165 bin kişilik acil barınma alanının oluşturulabileceği bir kapasiteye sahip olduğu ifade edildi