Meteoroloji Duyurdu! Hava Nasıl Olacak?

Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 31 Ekim 2025 tarihli son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer açık geçecek.Gece ve sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'nde pus ve yer yer sis beklenirken, sıcaklıkların yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Uzmanlar, özellikle sabah saatlerinde araç kullanacak sürücüleri sis ve görüş mesafesi düşüklüğüne karşı uyardı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya gibi büyükşehirlerde ise gün içinde güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek.Bölge bölge hava durumuParçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülecek.İstanbul: 12°C / 19°C – Parçalı ve az bulutluBursa: 7°C / 22°C – Parçalı ve az bulutluKırklareli: 7°C / 19°C – Parçalı ve az bulutluÇanakkale: 10°C / 19°C – Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçecek.İzmir: 12°C / 23°C – Parçalı ve az bulutluDenizli: 11°C / 24°C – Parçalı ve az bulutluMuğla: 8°C / 23°C – Parçalı ve az bulutluAfyonkarahisar: 6°C / 20°C – Parçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık hava etkili olacak.Antalya: 15°C / 26°C – Az bulutlu ve açıkAdana: 14°C / 30°C – Az bulutlu ve açıkHatay: 12°C / 28°C – Az bulutlu ve açıkIsparta: 6°C / 22°C – Az bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçecek.Ankara: 5°C / 18°C – Parçalı ve az bulutluKonya: 7°C / 20°C – Parçalı ve az bulutluNevşehir: 4°C / 17°C – Parçalı ve az bulutluEskişehir: 5°C / 19°C – Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçecek.Bolu: 3°C / 20°C – Parçalı ve az bulutluDüzce: 7°C / 20°C – Parçalı ve az bulutluZonguldak: 10°C / 19°C – Parçalı ve az bulutluSinop: 13°C / 23°C – Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu.Samsun: 11°C / 22°C – Parçalı ve az bulutluTrabzon: 11°C / 19°C – Parçalı ve az bulutluRize: 9°C / 19°C – Parçalı ve az bulutluAmasya: 8°C / 20°C – Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, yer yer açık.Erzurum: -1°C / 12°C – Parçalı bulutluKars: -1°C / 13°C – Parçalı bulutluMalatya: 5°C / 19°C – Az bulutlu ve açıkVan: 3°C / 14°C – Parçalı bulutluAz bulutlu ve açık.Gaziantep: 9°C / 25°C – Az bulutlu ve açıkDiyarbakır: 8°C / 23°C – Az bulutlu ve açıkMardin: 11°C / 21°C – Az bulutlu ve açıkSiirt: 11°C / 23°C – Az bulutlu ve açık