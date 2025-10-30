Tarihe Geçen Şirket!

Yapay zeka çiplerindeki öncülüğüyle dikkat çeken Nvidia, borsada tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. Şirketin hisseleri TSİ 16.35 itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak 210,80 dolara yükseldi. Bu artışla birlikte Nvidia'nın piyasa değeri 5,1 trilyon dolara çıkarak, bu eşiği aşan dünyanın ilk şirketi oldu.Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang, dün düzenlenen geliştirici etkinliğinde şirketin yeni yapay zeka hamlelerini açıkladı.Şirketin, ABD Enerji Bakanlığı ile iş birliği yaparak 7 yapay zeka süper bilgisayarı inşa edeceğini duyurması büyük yankı uyandırdı.Ayrıca, yapay zeka çiplerine yönelik 500 milyar dolarlık sipariş beklentisi de açıklandı.Etkinlikte, Finlandiyalı teknoloji devi Nokia'ya 1 milyar dolarlık yatırım yapılacağı da bildirildi.Nvidia, ayrıca Palantir Technologies, Uber, Eli Lilly ve Oracle gibi şirketlerle yeni iş birlikleri kurarak yapay zeka ekosistemini genişletmeyi hedefliyor.Nvidia'nın piyasa değeri, son iki yılda olağanüstü bir yükseliş gösterdi.Bugün ulaşılan 5,1 trilyon dolarlık değer, hem şirket hem de teknoloji sektörü için tarihi bir rekor niteliği taşıyor.Nvidia, 5 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi konumuna yükseldi.Şirketi, 4,03 trilyon dolarla Microsoft ve 4 trilyon dolarla Apple takip ediyor.