2020'Den Bu Yana İlk Kez!

Çinli elektrikli araç (EV) devi BYD, hızlı büyüme grafiğinde kritik bir dönemece girdi. Şirketin yeni bir rapora yansıyan verilerine göre, 2025 yılının üçüncü çeyreğindeki Temmuz ve Eylül ayları arasındaki araç satışları, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 2,1 oranında düşüş gösterdi. İşte detaylar.BYD, 2025'in üçüncü çeyreğinde toplam 1.106 milyon adet araç satışı gerçekleştirdi. Ancak düşüş, özellikle Eylül ayı rakamlarında daha belirgin hale geldi. Eylül ayında satılan araç sayısı, geçen yılın Eylül ayına göre yüzde 5,88 daha az gerçekleşti. Bu, şirketin Şubat 2024'ten bu yana ilk aylık satış düşüşü oldu.Satışlardaki yavaşlamaya yanıt veren BYD, geçtiğimiz ay üretim kapasitesini bir kez daha kıstı ve üretim miktarını ek olarak yüzde 8,46 oranında azalttı. Bu durum, şirketin üretim kapasitesini tam olarak kullanamadığı yönündeki eğilimi sürdürdüğünü gösteriyor.Bu gelişmelerin sonucunda BYD, tüm yıl için belirlediği satış hedefini de yüzde 16 oranında düşürerek 4.6 milyon araç olarak revize etti. Satışların yavaşlamasına karşı bir denge unsuru olarak, BYD'nin son dönemdeki Avrupa pazarındaki agresif büyüme planları öne çıkıyor.Şirketin yıl sonuna kadar Macaristan'da açmayı planladığı elektrikli araç fabrikası, bu stratejinin kilit noktası. Fabrikanın faaliyete geçmesiyle BYD, Avrupa Birliği'nin Çin yapımı EV'lere uyguladığı ekstra yüksek gümrük vergilerini aşarak AB pazarında fiyatlandırma açısından daha rekabetçi bir konuma gelmeyi hedefliyor. Bu yerelleşme, BYD'nin diğer pazarlardaki yavaşlamayı telafi etmesine yardımcı olabilir.