Bursa'da Anlamlı Koreografi!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yurt genelinde coşkuya kutlanıyor.Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, anlamlı etkinliklere imza attı.Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında okul bahçesinde düzenlenen programda, kırmızı-beyaz renklerle donatılmış bir koreografi oluşturarak '102. Yıl' yazısı ve Türk bayrağı figürüyle Cumhuriyet'in gururu gökyüzüne taşındı.Ardından öğrenci ve öğretmenler Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eşliğinde okul çevresinde yürüyüş düzenledi.Öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla yolda karşılaştıkları vatandaşlara ve esnafa karanfiller dağıtarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar.Yaklaşık 30 dakika süren yürüyüş, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük ilgi ve alkışlarla karşılandı.