Bursa'da Anlamlı Koreografi!

Bursa'da yüzlerce lise öğrencisinin 102.yıl koreografisi oluşturup bayraklarla yürüyüş yaptığı anlar, havadan drone ile görüntülendi.

Ekleme: 29.10.2025 - 12:09 Güncelleme: 29.10.2025 - 12:15 / Editör: Erhan Şimşek
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yurt genelinde coşkuya kutlanıyor.

Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, anlamlı etkinliklere imza attı.

'102.YIL' KOREOGRAFİSİNİ OLUŞTURDULAR

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında okul bahçesinde düzenlenen programda, kırmızı-beyaz renklerle donatılmış bir koreografi oluşturarak '102. Yıl' yazısı ve Türk bayrağı figürüyle Cumhuriyet'in gururu gökyüzüne taşındı.

ELLERİNDE TÜRK BAYRAĞI İLE YÜRÜDÜLER

Ardından öğrenci ve öğretmenler Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eşliğinde okul çevresinde yürüyüş düzenledi.

Öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla yolda karşılaştıkları vatandaşlara ve esnafa karanfiller dağıtarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yaklaşık 30 dakika süren yürüyüş, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük ilgi ve alkışlarla karşılandı.