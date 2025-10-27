Eski Ehliyet İçin Son Tarıh!

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren eski tip sürücü belgeleri için ehliyet yenileme son tarih uyarısı bir kez daha yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürenin kesinlikle uzatılmayacağını belirterek son tarihi 31 Ekim 2025 olarak açıkladı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin 31 Ekim 2025 Cuma günü dolacağını belirtti. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetler geçersiz sayılacak.Bakan Yerlikaya, sürenin “son kez” uzatıldığını ve bir daha uzatma olmayacağını vurguladı. Bu nedenle, hala 2 milyondan fazla vatandaşın eski tip sürücü belgesi kullandığını belirterek, işlemlerin son güne bırakılmamasını istedi.31 Ekim 2025 tarihinden sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar, mevcut indirimli harç, değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanamayacak. Şu anki düşük yenileme ücreti fırsatı bu tarihle birlikte sona erecek.Daha önce yoğunluk nedeniyle 31 Aralık 2024 olan son tarih, 31 Temmuz 2025'e ve son olarak 31 Ekim 2025'e ertelenmişti. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVI) üzerinden randevu alarak işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.Temmuz ayında günlük ortalama 64 bin 750 başvuru yapılırken, sürenin uzatılmasının ardından bu sayı Ağustos ayında günlük 4 bin 577'ye kadar geriledi. Eylül ayında ise günlük ortalama 2 bin 890 başvuru yapıldı. Bakanlık, yığılma olmaması için vatandaşları erkenden randevu almaya davet etti.