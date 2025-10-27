Ekrem İmamoğlu casusluk suçundan tutuklandı! Suç şebekesi böyle çalıştı...

Casusluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ 'Siyasal casusluk' suçundan tutuklandı. Savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısının detaylarına SABAH ulaştı. Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan sevk yazısında, Hüseyin Gün'ün dijital materyallerinde bulunan ve İBB veri tabanına ait olduğu tespit edilen veriler üzerinden çok sayıda vatandaşın kişisel bilgilerine erişim sağladığı, bahse konu verilerinin temininin dolaylı olarak Necati Özkan tarafından sağlandığı anlatıldı.AMAÇ SEÇİMİ MANİPÜLE ETMEKAnaliz kısmını şüpheli Hüseyin'in ortağı olan Aaron Barr isimli Amerika istihbarat servisinin dijital projeler koordinatörü olduğu, dolayısıyla İBB'ye ait mail içerikleri ve dataların istihbarat servisleri tarafından ele geçirildiği ve bu datalarla algı oluşturmak suretiyle seçimin Ekrem İmamoğlu yerine manipüle edildiği sevk yazısında yer aldı.2019'DA KOPYALANAN VERİLERE DEĞİNİLDİAaron Bar tarafından geliştirilen ve istihbarat servislerince de kullanılan 'PQ' isimli yazılım ile seçmenlerin sosyal medya paylaşımlarını ve özel mesajlaşmalarına ulaşıldığı belirtilen sevk yazısında, Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile 19 Nisan 2019'da Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilen yazıda dışarıdan belirlenecek 3 uzman ve 2 belediye müfettişine tüm datalara erişme, inceleme yapma ve kopyalama yetkisinin verildiği, bu hususunda özellikle seçim çalışmalarında yabancı istihbarat servislerine data sağlamak maksadıyla gerçekleştiği vurgulandı.'HİYERARŞİ SİLSİLESİ İÇERİSİNDE VATANDAŞIN BİLGİLERİ AKTARILDI'Farklı bir soruşturmada tespiti yapılan 'İstanbul Senin' isimli programda da aynı usulle veri sızdırıldığı, yine bahse konu seçim süreci sonrası Hüseyin Gün'ün İmamoğlu ile odasında çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu sevk yazısında belirtildi. Dosyadaki mevcut deliller ve itirafçı beyanı ele alındığında Ekrem İmamoğlu'nun hiyerarşi silsilesi içerisinde vatandaşların kişisel bilgilerini mevcut nüfuzun kullanılması suretiyle ele geçirilerek yabancı istihbarat servisi elemanlarına aktarıldığı ileri sürüldü. Devam eden süreçte İmamoğlu'nun siyasi maksatlı menfaat edinme gayesinde bulunduğu ve bu iştirakın Necati Özkan ve Hüseyin Gün ile birlikte gerçekleştirildiği değerlendirmesi sevk yazısında kaydedildi.'İMAMOĞLU VE GÜN ARASINDAKİ KÖPRÜ'Necati Özkan'ın 2019 yerel seçiminde gerçekleştirilen analizlerin ve raporların seçimden sonra profesyonel bir zemine kavuşturulması için organize ettiği ve Hüseyin Gün ile şüpheli Ekrem İmamoğlu arasında köprü vazifesi gördüğü anlatıldı. Özkan'ın Hüseyin Gün'ün hiyerarşisinde casusluk faaliyetlerine iştirak ettiği ifade edilen sevk yazısında, başta belediyenin gizli kalması gereken dataları ve bilgileri olmak üzere seçmenlere ait sosyal medya paylaşımları ile iç yazışmalarını ele geçirmek suretiyle casusluk suçuna iştirak ettiği, savunmasında Hüseyin Gün ile görüşme sayısı ve içeriği hususunda çelişkili beyanlarda bulunarak suçtan kurtulmaya çalıştığı kaydedildi.'İMAMOĞLU LEHİNE ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞTI'Merdan Yanardağ'ın ise Hüseyin Gün ile çok sayıda telefon irtibatının ve buluşmasının gerçekleştiği, bu buluşmalarda şüpheli Hüseyin Gün tarafından gizliliğe riayet edilmek şartıyla elden para verildiği yer aldı. Yanardağ'ın Ekrem İmamoğlu lehine algı çalışması yapılmasında basın ayağını oluşturduğu belirtilen sevk yazısında, talimatları Hüseyin Gün'den aldığı, dosya kapsamında tespiti yapılan ve TELE1 kanalında gerçekleştirilen bir program içeriğinde de Gün'ün yönlendirmesiyle sorular sorarak İmamoğlu lehine algı oluşturmaya çalıştığı kaydedildi.SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK SAVUNMAÖte yandan Yanardağ'ın dosya kapsamında da alınan tanık beyanı ile de doğrulandığı üzere şüpheli Hüseyin Gün'den 10 bin dolar menfaat temin ettiği sevk yazısında belirtildi. Yanardağ'ın bu hususu kabul etmediği ancak ifadesinin devamında almış olabileceğini söylemesiyle suçtan kurtulmaya yönelik savunma gerçekleştirdiğine değinildi.ULUSLARARASI DESTEK İÇİN CASUSLUK PLANIİstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay'ın hazırladığı savcılık değerlendirmesinde 'Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç Örgütünün amacının Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturma amacıyla gerçekleşen yolsuzluk eylemlerinin yanında uluslararası desteği sağlamak için casusluk eylemlerini de gerçekleştirdikleri, Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi ve talimatı ile Necati Özkan isimli şahsın çok sayıda belediyeye ait veriyi Ostin isimli internet ortamına aktardığı ve şüpheli Hüseyin Gün vasıtasıyla yabancı istihbarat servislerinin de desteğini alarak bir adım önde olmak maksadıyla analiz ve raporlama işlemlerini gerçekleştirdikleri' kaydedildi.