Apple'dan Pil Sorununa Çözüm!

iOS 26 pil ömrü konusunda kullanıcılara yardımcı olacak yeni bir özellik getiriyor. Bu ayar, iPhone'unuzun şarjının tüm gün dayanması için Sürekli Açık (Always-On) ekranın parlaklığını yönetmenize olanak tanıyor.Apple, “Minimum Ekran Parlaklığı” (Minimum Display Brightness) olarak adlandırılan bu yeni seçeneği iOS 26'ya ekledi. Bu özellik, Sürekli Açık ekran modundayken parlaklığı standart minimum seviyenin daha da altına çekiyor. Böylece, telefonunuzu aktif olarak kullanmadığınızda daha az güç tüketiyor.Kullanıcılar bu yeni ayara Ayarlar > Ekran ve Parlaklık > Sürekli Açık Ekran menüsü üzerinden erişebilecek. Bu bölümdeki “Minimum Ekran Parlaklığı” seçeneğini aktif hale getirerek özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz.Bu ayar, özellikle telefonunu gün içinde çok sık kullanmayan ancak bildirimleri ve saati görmek için ekranın sürekli açık kalmasını tercih eden kullanıcılar için ideal. Ekran parlaklığının kısılması, pil tüketimini ciddi oranda azaltarak kullanım süresini uzatıyor. Ayarı kapattığınızda ise ekran, varsayılan Sürekli Açık parlaklığına geri dönüyor.Bu özelliği destekleyecek modeller ise şöyle;iPhone 17iPhone 17 ProiPhone 17 Pro MaxiPhone AiriPhone 16 serisiiPhone 16eiPhone 15 Pro ve Pro Max