Apple'dan Pil Sorununa Çözüm!
Yeni iOS 26 pil ömrü ayarı, Sürekli Açık Ekran parlaklığını kısarak şarjınızın tüm gün gitmesine yardımcı oluyor.
iOS 26 pil ömrü konusunda kullanıcılara yardımcı olacak yeni bir özellik getiriyor. Bu ayar, iPhone'unuzun şarjının tüm gün dayanması için Sürekli Açık (Always-On) ekranın parlaklığını yönetmenize olanak tanıyor.
Yeni iOS 26 pil ömrü ayarı nasıl çalışıyor?
Apple, “Minimum Ekran Parlaklığı” (Minimum Display Brightness) olarak adlandırılan bu yeni seçeneği iOS 26'ya ekledi. Bu özellik, Sürekli Açık ekran modundayken parlaklığı standart minimum seviyenin daha da altına çekiyor. Böylece, telefonunuzu aktif olarak kullanmadığınızda daha az güç tüketiyor.
Özellik nerede bulunuyor?
Kullanıcılar bu yeni ayara Ayarlar > Ekran ve Parlaklık > Sürekli Açık Ekran menüsü üzerinden erişebilecek. Bu bölümdeki “Minimum Ekran Parlaklığı” seçeneğini aktif hale getirerek özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz.
Kimin için faydalı olacak?
Bu ayar, özellikle telefonunu gün içinde çok sık kullanmayan ancak bildirimleri ve saati görmek için ekranın sürekli açık kalmasını tercih eden kullanıcılar için ideal. Ekran parlaklığının kısılması, pil tüketimini ciddi oranda azaltarak kullanım süresini uzatıyor. Ayarı kapattığınızda ise ekran, varsayılan Sürekli Açık parlaklığına geri dönüyor.
Bu özelliği destekleyecek modeller ise şöyle;
iPhone 17
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro Max
iPhone Air
iPhone 16 serisi
iPhone 16e
iPhone 15 Pro ve Pro Max