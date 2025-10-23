Sahte diş kliniğine operasyon: 2 şüpheli gözaltına alındı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde diş hekimi olmadıkları halde klinik açarak tedavi yapan 2 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Klinikte yapılan aramada ise 21 bin 400 dolar ve 65 bin 900 TL para ele geçirildi.

Tuzluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, diş hekimi olmayan 2 kişinin ruhsatsız bir şekilde diş çekimi, tedavi ve protez uygulamaları yaptığını belirledi.Polis, kliniğe düzenlediği operasyonda diş kamerasından, dolgu makinesi ve mikromotor başlıklarına, hava su şırıngasından çok sayıda enjektör ve ağrı kesici çözeltiye kadar tıbbı malzeme ele geçirdi.Klinikte yapılan aramada ayrıca 21 bin 400 Dolar ve 65 bin 900 TL para bulundu. Kliniği işlettikleri belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.