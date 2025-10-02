Sahte iskânla yurt binasını otele çevirdiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak ihaleye fesat karıştırma suçundan tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer döneminde daha önce yurt olarak hizmet veren binaya sahte ruhsat düzenlenerek otele çevirdiği ortaya çıktı. Sahte ruhsat düzenlemede Mekansal Adres Kayıt Sistemi'nde kayıtlarda usulsüzlük yapılarak geçmiş dönemdeki bir başkan yardımcısının imzası ve parafı kullanıldığı belirlendi. Sahte ruhsatta ise Özer dönemi Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın'ın imzası olduğu görüldü.OTELİN SAHİBİ ESKİ CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANININ AKRABASI ÇIKTIEsenyurt Güzelyurt Mah. Fatih Caddesinde bulunan ve eski CHP Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un yakın akrabası olan Deniz Bozkurt ait Loss Otel adlı işletme ile ilgili Esenyurt Belediyesi'nin yeni yönetimi tarafından yapılan incelemede binanın geçmişte yurt olduğu ve akabinde buraya sahte iskan belgesi ile Ahmet Özer döneminde otel ruhsatı verildiği anlaşıldı.MSK SİSTEMİNDE USULSÜZLÜK YAPILDI ESKİ DÖNEM BAŞKAN YARDIMCISININ İMZASI KULLANILDIEski CHP'li Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un yakın akrabası olan Deniz Bozkurt'a ait olan, LOSS TURİZM GIDA İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ünvanlı işyeri ile ilgili olarak Can Aksoy başkanlığındaki Esenyurt Belediyesi'nin yeni yönetimince yapılan incelemede, Ahmet Özer döneminde bu işletmeye otel ruhsatı verebilmek için Mekansal Adres Kayıt Sistemi olarak adlandırılan MAKS sistemindeki kayıtlarda usulsüzlük yapılarak geçmiş dönemdeki bir başkan yardımcısı imzası ve parafı kullanılmak suretiyle buranın otel olarak ruhsatlandırıldığı ortaya çıktı.SAHTE RUHSATTA FİRARI BAŞKAN YARDIMCISI OSMAN YALÇIN'IN İMZASI VARYapıya ilişkin 1 Kasım 2017 tarihli orijinal Yapı Kullanma İzin Belgesinde 'Otel' ibaresi bulunmazken 14 Ağustos 2024 tarihli başvuru dilekçesi ekinde yer alan 01 Kasım 2017 tarihli aynı Yapı Kullanma İzin Belgesine 'Otel' ibaresinin el ile yazılarak eski dönem bir belediye başkan yardımcısının kaşesi ve mührü vurularak paraflandığı, ilgilinin başvurusuna istinaden 19Ağustos 2024 tarihinde 'Otel' olarak Ruhsat tanzim edilerek Ahmet Özer'in Belediye Başkanı olduğu dönemde, firari Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın'ın imzasıyla ruhsatlandırıldığı tespit edildi.SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU YAPILDISkandalın belirlenmesinin ardından usulsüzlüğe imza atanlar hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2025/48769 Soruşturma Numaralı dosya ile suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda da tutuklu Ahmet Özer'in ruhsat konusunda kendi adına ruhsat tanzim etme yetkisi verdiği firari başkan yardımcısı Osman Yalçın tarafından bir önceki CHP'li belediye başkanının akrabasına sahte iskan belgesine istinaden otel ruhsatı verildiği ifade edildi. Tespitin ardından söz konusu binanın sahte 'otel' ruhsatı Esenyurt Belediyesi'nce iptal edildi.