Emine Erdoğan Uluslararası Sıfır Atık Forumu Bakanlar Oturumu'nda Açıklamalarda Bulundu...

“Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekân, Dönüşüm” temasıyla İstanbul'da düzenlenen forumda, devlet kurumlarından yerel yönetimlere, özel sektörden sivil topluma kadar güçlü bir dayanışma kültürü oluşturulduğunu belirtti. Farkındalık çalışmalarına ağırlık verdiklerini, özellikle gençler ve çocuklar için özel eğitim programları düzenlediklerini ifade etti. Kadınların çevre konularında önemli aktörler olduğunu da vurgulayan Emine Erdoğan, sıfır atığın bugün dünya genelinde bilinen ve yaygın bir kavram haline geldiğini ancak bunun ortak bir başarı hikâyesine dönüşmesi için herkesin eşit çaba göstermesi gerektiğini söyledi.Emine Erdoğan, “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” doğrultusunda “kimsenin geride kalmadığı bir dünya” idealine ulaşmanın, tüm ülkelerin sorumluluk almasına bağlı olduğunu belirtti. İklim değişikliği mücadelesinde ülkeler arasında küresel hakkaniyetin sağlanmasının uzak bir hedef olduğunu ifade ederek, uluslararası taahhütlerin çoğu zaman yerine getirilmediğini eleştirdi. Türkiye olarak uluslararası işbirliğine büyük önem verdiklerini ve bu forumun adil sorumluluk paylaşımına dayalı stratejik ortaklıkların başlangıcı olmasını temenni ettiğini dile getirdi. İklim adaletsizliğinin sadece çevre değil insan hakları meselesi olduğunu vurguladı.Dünya genelinde her yıl 2 milyar tondan fazla belediye atığı üretildiğini, 25 yıl içinde bu miktarın 3.8 milyar tona ulaşmasının beklendiğini belirten Emine Erdoğan, yerel yönetimlerin sıfır atık uygulamalarının ve sürdürülebilir belediyecilik yaklaşımlarının giderek daha hayati hale geldiğini söyledi.Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında düzenlenen “BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 4. Resmi Toplantısı”na da başkanlık eden Emine Erdoğan, Sıfır Atık Vakfı desteğiyle kalıcı bir Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Mekanizması kurulması gerektiğini söyledi. “Sıfır Atık Hareketi, 21. yüzyılın en büyük iyilik hareketidir. Türkiye olarak bu hareketin öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz. İstanbul'un sıfır atığın küresel merkezi olmasını arzu ediyoruz” dedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise forumda 8 ülkenin çevre ve iklim temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin deprem bölgesindeki “asrın inşa seferberliği”ni anlattı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize ve ülkemizin döngüsel ekonomiye geçişte çok önemli bir adım olan Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı'mız yürürlüğe girdi” dedi. Yedi sektörü kapsayan eylem planıyla atık maliyetinin azaltılması, ekonomiye yıllık 350 milyar lira katkı ve 100 binden fazla yeni istihdam hedeflendiği bilgisini paylaştı.