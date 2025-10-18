Türkiye ziyareti Alman basınında geniş yer buldu! “Türkiye kilit bir ortak”

Alman Bakan Wadephul, Cuma günü Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyareti kapsamında mevkidaşı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. Görüşmede, Gazze'deki durum ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş masaya yatırıldı.Alman merkezli Tagesschau gazetesine göre, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, göreve başlamasının ardından gerçekleştirdiği ilk resmi Ankara ziyaretinde Türkiye'nin 'kilit bir ortak' olarak önemine dikkat çekti. Görüşmelerde Gazze'deki durum ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş ana gündem maddeleri arasında yer aldı.Tagesschau'nun haberinde, Türkiye'nin uluslararası krizlerde Almanya Federal Cumhuriyeti için vazgeçilmez bir aktör olarak öne çıktığı vurgulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelen Wadephul, Türkiye'nin Gazze Şeridi'ndeki Hamas ile temaslarını ateşkes yönünde baskı kurarak barışta önemli rol üstlendiğini ifade etti.Wadephul, 'Türkiye, ABD'nin barış planını aktif biçimde destekledi ve Cumhurbaşkanı'nın etkisi aracılığıyla Hamas üzerinde nüfuz kullanarak bunun hayata geçmesine yardımcı oldu. Bu çaba çok değerliydi,' dedi.Ziyarette ele alınan bir diğer konu ise Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş oldu. Tagesschau'ya göre, Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile güven ilişkisine sahip olması, ülkeyi özel bir diplomatik konuma yerleştiriyor.Alman merkezli Deutschlandfunk'un haberine göre, Almanya ve Türkiye ilişkilerini daha da derinleştirmeyi hedefliyor. Ankara'da mevkidaşı Hakan Fidan ile görüşen Wadephul, iki ülkenin birçok ortak çıkarı paylaştığını belirtti.Haberde, Wadephul Türkiye'nin yalnızca bir NATO ortağı olmadığını, aynı zamanda dış politika konularında da stratejik bir ortak olduğunu söyledi.Alman Bakan, özellikle Ankara'nın Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında ateşkesin sağlanmasındaki arabulucu rolünü övdü. Wadephul, Türkiye'nin bu süreçteki yapıcı katkısının bölgesel barış açısından büyük önem taşıdığını belirtti.