Oktay Kaynarca Şok Oldu!

ATV'nin efsane yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster?', son bölümde izleyenleri şaşkına çevirdi. 2011'den bu yana ekranlarda olan ve artık Oktay Kaynarca'nın sunumuyla devam eden yarışmada, Ceyda Işıkal isimli yarışmacı ilk soruda elenerek programa damga vurdu.Yarışmacıya yöneltilen ilk soru, 'Atasözüne göre hangisi 'yaş iken eğilir'?' oldu. Işıkal, bu soruya kimsenin beklemediği şekilde 'Bahçe hortumu' yanıtını verince, salonda kahkahalar yükseldi.Yarışmanın başında karşısına çıkan soru, 'Atasözüne göre hangisi 'yaş iken eğilir'?' oldu. Seçenekleri dikkatle dinleyen Ceyda Işıkal, hiç kimsenin beklemediği bir cevap verdi. Yarışmacı soruya 'Bahçe hortumu' yanıtını seçince, hem stüdyo hem de ekran başındaki izleyiciler şaşkınlığa uğradı.Sunucu Oktay Kaynarca, yanıtı duyduktan sonra kısa bir sessizliğin ardından, 'Ceyda, şaka mı yapıyorsun? Sen hiç yaşken eğilen bahçe hortumu gördün mü?' sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. Işıkal ise sakin bir ifadeyle, 'Diyecek bir şey yok, başarısızlığımı konuşmanın...' diyerek yarışmaya veda etti.