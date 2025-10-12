Hamas Rehineleri Bugün Bırakabilir!

Hamas, İsrailli esirleri ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgeye ziyareti öncesinde serbest bırakabilir.İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde anlaşma kapsamında İsrail ordusunun Gazze'de sarı hat gerisine çekilmesinin ardından 72 saat içerisinde İsrailli esirleri bırakması gereken Hamas'ın esirleri pazartesi bölgeye gelmesi beklenen Trump'ın ziyareti öncesi bırakma ihtimalinin büyük olduğu yazıldı.İsrail'in Kanal 12 televizyonunun ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde Trump'ın pazartesi sabah saatlerinde İsrail'e ulaşmasının beklendiği belirtildi.İsrail meclisinde konuşma yapması ve İsrailli esirlerin yakınlarıyla görüşmesi beklenen Trump'ın buradan Mısır'a geçerek yürürlüğe giren Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının diğer garantör ülkeleri Türkiye, Mısır ve Katar'dan yetkililerle bir imza törenine katılacağı aktarıldı.Trump'ın Mısır'da Avrupalı ve Arap liderlerinin katılımının beklendiği Gazze konulu konferansa da katılacağı kaydedildi.İsrail devlet televizyonu KAN, Trump'ın ziyaretine hazırlıklar kapsamında ABD ordusunun İsrail'e hava köprüsü kurduğunu aktardı.ABD ve Almanya'daki bir askeri üsten yüklenen ve İsrail'e Trump'ın günübirlik ziyareti için getirilen ekipmanlar arasında başkanlık limuzini, zırhlı araçlar ve güvenlik araçları olduğu belirtildi.Trump'ın pazartesi sabah saatlerinde Ben Gurion Havalimanı'na ineceği ve İsrail meclisinde bir konuşma yapacağı, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının Trump gelmeden önce mi yoksa sonra mı olacağının ise henüz bilinmediği ifade edildi.ABD Başkanı Trump 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma yürürlüğe girmişti.İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere sarı hatta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün devreye girdiği açıklanmıştı.