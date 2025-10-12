Bugün Hava Nasıl Olacak?

Ege Bölgesinde az bulutlu bir hava hakim. Günün en yüksek sıcaklıkları İzmir ve Muğla'da 23, Denizli'de 20, Afyonkarahisar'da 14 derece ölçülüyor.Akdeniz Bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir hava var. Doğu kesimlerinde yer yer yağış da görülüyor. Gündüz sıcaklıkları Antalya'da 28, Adana'da 26, Kahramanmaraş'ta 22 derece ölçülüyor.İç Anadolu Bölgesinin doğusunda sağanak yağışlı, batısında parçalı bulutlu bir hava görülüyor. Sıcaklıklar bölgede 10 ile 15 derece aralığına geriledi.Karadeniz Bölgesinde sağanak yağışlar etkili oluyor. Sıcaklıklar Bolu'da 13, Samsun'da 19, Trabzon'da 17 derece ölçülüyor.Doğu Anadolu Bölgesinde sağanak yağışlar etkili oluyor. Gündüz sıcaklıkları ise bölgede 15 ile 20 derece aralığında ölçülüyor. Yeni hafta başlangıcında yağışların etkisini yitirmesi bekleniyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de sağanak yağışlı bir hava hakim. Bölgede sıcaklıklar 20 ile 25 derece aralığında seyrediyor.