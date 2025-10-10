CHP'li Belediyelerde Su Krizi!

Ankara'da göreve geldiği günden beri altyapıya önem vermeyen ve su krizlerine karşı proje geliştirmeyen Mansur Yavaş, vatandaşları saatler süren su kesintisiyle baş başa bırakmıştı.İzmir'de de uzun yıllardır gündem olan çöp ve su krizine yeni CHP'li belediyeler ekleniyor.Bu kez Bursa su krizinin pençesinde...Kurak geçen yaz ayıyla birlikte su kaynaklarının durumu alarm vermeye başlamıştı.Ülke genelinde yaz ayının yağışsız geçmesiyle birlikte barajlardaki durum, içler acısı hale gelmeye başladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son 6 aylık verilerine göre, 'olağanüstü kuraklık' görülen bölgeler arasında yer alan Bursa'da, barajlar da kuraklıktan olumsuz etkilendi.BUSKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle 10 Ekim-16 Ekim tarihleri arasındaki yapacağı su kesintilerini duyurdu.Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacak.Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedefleniyor. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecek.