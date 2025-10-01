11. Yargı Paketi Meclis'e geliyor! Hazırlıklar tamamlandı
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni yasama döneminde 11. Yargı Paketi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacağını söyledi. Güler, infaz düzenlemesine ilişkin ayrı bir çalışmanın sürdüğünü ifade etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılı bugün başladı.
Meclis'teki çalışmalara kalındığı yerden devam edilecek.
YARGI PAKETİ GELİYOR
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 11. Yargı Paketi'nin en geç önümüzdeki hafta Meclis Başkanlığı'na sunulacağını açıkladı.
Pakette, suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemeler yer alacağını bildiren Güler, yeni pakette 10. Yargı Paketi'nden çıkarılan bazı düzenlemelerinde olacağını dile getirdi.
İNFAZ KANUNU'NA YÖNELİK DÜZENLEME YER ALMAYACAK
Güler'in verdiği bilgiye göre, infaza kanuna yönelik düzenleme 11. Yargı Paketi'nde yer almayacak.
"Daha adil, daha gerçekçi, daha anlaşılır ve sade bir İnfaz Kanunu'na ihtiyaç var." ifadelerini kullanan Güler, infaz paketi üzerinde çalışmaların sürdürdüğünü bildirdi.
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR
Son dönemlerde kamuoyunda tepki çeken suça sürüklenen çocuklara ilişkin de açıklama yapan Güler, "Küçük yaşta suça sürüklenen çocuklarla ilgili olmak üzere bazı kanuni düzenlemeleri gündeme getirmeyi arzu ediyoruz. Büyük ihtimalle bu hafta veya önümüzdeki hafta tamamlanmak suretiyle 11. Yargı Paketimiz Meclis Başkanlığımıza sunulacak." dedi.