Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu: Türkiye’nin sıraaması yükseldi

Oturum ve vatandaşlık planlaması danışmanlık hizmeti sunan Henley & Partners tarafından, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine doğrultusunda, düzenli olarak açıklanan ve dünyanın en güçlü pasaportlarının sıralandığı “Pasaport Endeksi 2025” listesi yayınlandı.Söz konusu endekste ise vizesiz erişime göre ülkelerin pasaportlarının gücü ölçülerek ülkeler listeleniyor.Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde ise, ülkeler sundukları vizesiz seyahat imkanlarına göre sıralandılar. Türkiye geçtiğimiz yıl verilerindeki sıralamasına göre 6 basamak yükseldi.DÜNYANIN EN GÜÇLÜ PASAPORTLARI1-SİNGAPUR: 195 ülkeye vizesiz seyahat2- JAPONYA: 193 ülkeye vizesiz seyahat3- FRANSA, ALMANYA, FİNLANDİYA, GÜNEY KORE, İTALYA VE İSPANYA: 192 ülkeye vizesiz seyahat4- AVUSTURYA, DANİMARKA, İRLANDA, LÜKSEMBURG, HOLLANDA, NORVEÇ VE İSVEÇ: 191 ülkeye vizesiz seyahat5- BELÇİKA, YENİ ZENLANDA, PORTEKİZ, İSVİÇRE VE BİRLEŞİK KIRALLIK: 190 ülkeye vizesiz seyahat6- AVUSTRALYA, YUNANİSTAN: 189 ülkeye vizesiz seyahat7- KANADA, POLONYA VE MALTA: 188 ülkeye vizesiz seyahat8- ÇEKYA, MACARİSTAN: 187 ülkeye vizesiz seyahat9- ABD VE ESTONYA: 186 ülkeye vizesiz seyahat10- LİTVANYA, LETONYA, SLOVENYA VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: 185 ülkeye vizesiz seyahat46- TÜRKİYE: 116 ülkeye vizesiz seyahat