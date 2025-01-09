Ünlü sanatçı Edip Akbayram entübe edildi! Edip Akbayram'ın sağlık durumu nasıl?

Bir süredir zatürre sebebiyle tedavi gören ve taburcu olan ünlü sanatçı Edip Akbayram (75), evde geçirdiği iç kanama sonucunda Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Akbayram'ın entrübe edildiği belirtildi. Akbayram'ın eşi Ayten ve kızı Türkü, hastanede ünlü sanatçıyı yalnız bırakmıyor. Akbayram'ın tedavisinin yılbaşından buyana sürdüğü belirtildi.EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZLA REKOR KIRMIŞTI29 Aralık 1950 tarihinde Gaziantep'te doğan Edip Akbayram, ilk plağı 'Kendim Ettim Kendim Buldum'u lise yıllarında yaptı. 1968'de liseyi bitirip İstanbul'a gitti. 1971'de Altın Mikrofon Yarışması'na katıldı.Âşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan 'Kükredi Çimenler' ile birinci oldu.'Kara Kuzu', 'Deniz Üstü Köpürür' ve 'Garip' adlı 45'liklerle ödüller aldı. 'Aldırma Gönül' ve 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı parçalarıyla satış rekorları kırdı ve Altın Plak kazandı.1990'ların ortasından itibaren özellikle 'Türküler Yanmaz' albümüyle yeni bir çıkış yaptı.1979 yılında Ayten Hanım ile evlenen usta sanatçının, bu evlilikten Türkü ve Ozan adlarında bir kızı ve bir oğlu bulunuyor.