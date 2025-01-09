Sel felaketi ve heyelan! 16 kişi hayatını kaybetti

Bolivya'da Kasım ayından bu yana devam eden yoğun yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Bolivya Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Juan Carlos Calvimontes düzenlediği basın toplantısında, Kasım ayından Ocak ayının ilk haftasına kadar süren şiddetli yağışların sel ve toprak kaymalarına yol açtığını ifade etti. Calvimontes en az 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 355 evin hasar gördüğünü, 194 evin ise tamamen yıkıldığını belirtti.La Paz'ın batısındaki Apolo, La Asunta ve Luribay belediyelerinde afet sonrası çalışmaları yönetebilmek için 'afet durumu' ilan edildi.Yağış mevsiminin Mart veya Nisan ayına kadar sürmesi bekleniyor.