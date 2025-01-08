Yunanistan’a kaçarken yakalandılar: 3 terör örgütü şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan 2 FETÖ/PDY ve 1 DEAŞ şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçleri, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri G.A. ve N.A. ile terör örgütü DEAŞ şüphelisi D.A.'yı yakaladı.Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.