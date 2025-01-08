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Yunanistan’a kaçarken yakalandılar: 3 terör örgütü şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan 2 FETÖ/PDY ve 1 DEAŞ şüphelisi tutuklandı.

Ekleme: 8.01.2025 - 15:49 Güncelleme: 8.01.2025 - 15:50 / Editör: Edin Uslu
Yunanistan’a kaçarken yakalandılar: 3 terör örgütü şüphelisi tutuklandı
Güvenlik güçleri, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri G.A. ve N.A. ile terör örgütü DEAŞ şüphelisi D.A.'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Yunanistan’a kaçarken yakalandılar: 3 terör örgütü şüphelisi tutuklandı