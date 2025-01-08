Muş'ta çocukları kaçırılan aileler DEM Parti binası önündeki 'evlat nöbeti'ni sürdürdü

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren Muşlu aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. Eylemde evlatlarının fotoğrafını elinden düşürmeyen anne ve babalar, 'Anneler direniyor', 'Evlat nöbetindeyiz' ve 'Artık yeter yakamızdan düşün' yazılı pankartlar açtı.Anne Şahinaz Özcan, gazetecilere, çocuğunun 8 yıldır kaçırıldığını söyledi. Oğlundan hiç haber alamadığını ifade eden Özcan, 'Oğlum sağ mı? ölümü onu bile bilmiyorum. Oğlumu terör örgütü PKK'dan istiyorum. Bir çocuk dağda kalana kadar biz yine buradayız. Benim çocuğum nerede. Milletin çocuklarını götürüyorlar ve aileleri perişan ediyorlar. Allah onları kahretsin. Yeter artık. Oğlum gel teslim ol.'Baba Mahmut Yılmaz da birlik ve beraberlik zamanı olduğunu belirtti.İsrail ve Amerika'nın onların (terör örgütü PKK) dostu olduğunu Yılmaz, şunları kaydetti: 'Bu oyuna gelmeyelim. Burada evlatlarımızı bekliyoruz. Çocuklar dönmeye başladı. Kalanlarda en yakın zamanda dönecekler inşallah. Bu işin sonu yok. Gençlerimiz bunun bilincinde. Birlik beraberlikle bu iş çözülür, savaşla bir yere varılmaz. Bu süreçte inşallah her iki tarafta anlaşır. Eski günleri unutacağız. İyi günler bizi bekliyor. Türkiye'miz hepimize yeterdir. Kimsenin oyununa gelmeyelim. Oğlum dönüm, bunun sonu yoktur. Sizi kandırıyorlar. Türkiye hepimize yeter. Türkiye şefkat elini herkese uzatır. Türkiye kimseyle düşman değildir. Teslim olan gençlere çok iyi davranıyorlar.'