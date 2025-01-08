Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü, saklandığı adreste yakalandı
8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY hükümlüsü A.Ş.G., Balıkesir'in Erdek ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Ş.G.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.