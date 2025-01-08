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Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü, saklandığı adreste yakalandı

8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY hükümlüsü A.Ş.G., Balıkesir'in Erdek ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Ekleme: 8.01.2025 - 11:57 Güncelleme: 8.01.2025 - 11:58 / Editör: Fehmi Öztürk
Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü, saklandığı adreste yakalandı
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Ş.G.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi.