MHP lideri Bahçeli'den sahte milliyetçilere ve DEM'li Tülay Hatimoğullarına ayar!

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları: Hem inançlıyız hem de başarıda sınır tanımıyoruz. Doğruları haykırmaktan korkmayacağız. İftira ve yalan gemisi her yerinden su almaktadır. Toptancı mantıkla reddiye içinde olmaları hazin bir talihsizliktir. Yeni yüzyılda bozgunculuğun esamesi okunmayacaktır. Ayrışmanın ufalanmanın, bloklaşmaların adından bahsedilemeyecektir. Devir değişti; eski çanlar şimdi bardak olmuş, zincirler kırılmış, huzur ve istikrar döneminin kapıları ardına kadar açılmıştır. Hep birlikte Türkiye olmaktan başka seçenek kalmadı.YENİ YÜZYIL TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE PERÇİNLENECEKTürk milletinin barış, huzur ve istikrar dönemi kapıları açılmıştır. Yıkmak kolay yapmak zordur. Yıkım heveslilerine karnımız toktur. Yeni yüzyıl barışın ve huzurun yüzyılı olacaktır. Yeni yüzyıl terörsüz Türkiye ile perçinlenecektir.TERÖR SORUNU ÇÖZÜLECEKBize Milliyetçilik dersi vermeye sefil magandalara aldırış etmesek de bir kaç kelam ediyorum; Hasbelkader ülkücü camiada yer alan sırf çıkarları uğruna ileri geri konuşmaları edepsizliktir. Başkalarının atına binenlerin bize seyislik taslaması utanmazlıktır. Siyasetime en küçük katkı vermiyor veremiyorlar. Kurt kurdu tanır ancak biz bunları tanımıyoruz. Hiç de takmıyoruz. Bizim dava vatan sevdamızı tartışmaya açacak bir siyasi fırıldağı henüz hiçbir kundak sarmamıştır. Gocunan gocunsun, hoplayan hoplasın. Diyorum ki; terör sorunu çözülecek, kardeşlik bilenecek. Türk milleti rahat bir nefes alacak. Milli birliğimizin sancağı herkesi gölgesinde toparlayacak. Eller birleşecek kem gözler def edilecek.GAZZE ZATEN İÇİMİZDETeröristlerin sonu ise ya toprağa düşmek ya da demir parmaklıkların ardına düşmektir. Her yerin Gazze olacağını söyleyenlere hatırlatırım ki Gazze zaten içimizdedir. Kavga ile gideceğimiz bir yer yoktur.SURİYE'DE ZULÜM DÖNEMİ KAPANMIŞTIREl ele tutuşup zamanın ve zeminin omuzlarına basarsak görüş açımız genişler. Çevremizde oynanan oyunları görmeyen kalmamıştır. Suriye'de zulüm dönemi kapanmıştır. Şimdi vakit Suriye'nin inşa ve ayağa kalkma vaktidir. Yeni yönetimin yapıcı siyasetine destek verilmelidir. Yeni yüzyılda milli kenetlenme ile dış baskılar etkisizleştirilecektir. Bu vatan hepimizindir.ASIL ÇAĞ DIŞI OLAN BU ZEKA ÖZÜRLÜLERDİRArabesk müziği devamlı küçümsenmiştir. İnsanımızın iş çekişine tercüman olan her ses her sanatçımız adeta öcü gibi gösterilmiştir. İnsanımızın ruh köküne inemeyen kim varsa arabesk müziğini çağ dışı bulmuştur. Asıl çağ dışı olan bu zeka özürlülerdir. Arabesk bizim geleneğimizin süsüdür. Çok değerli kardeşim arkadaşım merhum Ferdi Tayfur'a bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.TÜRK İSLAM ALEMİ AYAĞA KALKMALIBiz dert diyoruz, çare ve çözüm üretiyoruz. Beka diyoruz, haysiyetli hayat diyoruz, birlik ve beraberlik çağrısı yapıyoruz. Türk İslam medeniyeti insanlığa çok şey kazandırdı ama bugünkü hali yürek burkucudur. İslam terör ile bağdaştırılamaz. Türk İslam alemi direnmeli, ayağa kalkmalı. Adaletli paylaşım insanca yaşam herkesin kaderi olmalı