Ankara’da başıboş köpek terörü: Kaldırımda yürüyen vatandaşa köpek sürüsü saldırdı!

Aynı cadde üzerinde bir başka vatandaş da köpek sürüsünün saldırısına uğramaktan son anda kurtuldu. Köpekler, elindeki poşetlerle kendini korumaya çalışan adama saldırmaya çalıştı. Vatandaşın yerden aldığı taş ve sopalarla kendini savunması, olası bir faciayı önledi. Bu anlar da çevredeki bir kişinin telefon kamerasına yansıdı.VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ: 'SOKAKLARDA CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK!'Başıboş köpekler yüzünden her gün tedirgin olduklarını belirten mahalle sakinleri, yetkililere sert tepki gösterdi. 'Çocuklarımızı okula göndermeye korkuyoruz, kendimiz bile dışarı çıkarken iki kez düşünüyoruz. Bu sorun çözülmeden birilerinin canı yanacak' diyen vatandaşlar, sokaklarda köpek terörünün sona erdirilmesi için acil önlem çağrısında bulundu.ANKARA'NIN HER KÖŞESİNDEN BENZER HABERLERBaşıboş köpek saldırıları yalnızca Yenimahalle ile sınırlı değil. Ankara'nın birçok ilçesinde yaşanan bu tür olaylar, halkın sokaklarda yürüyemez hale gelmesine neden oldu. Yetkililerin çözüm için harekete geçmesi beklenirken, tehlikenin her geçen gün daha da büyüdüğü görüldü.SOKAKTA KÖPEK KABUSU BİTECEK Mİ?Başıboş köpeklerin sayısının hızla artması ve saldırgan davranışları, kent genelinde paniğe neden oluyor. Vatandaşlar, hem kendi can güvenlikleri hem de çocuklarının güvenliği için bu sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.