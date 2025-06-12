Bakan Bayraktar duyurdu! Oruç Reis Somali görevini başarıyla tamamladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar X hesabından yaptığı açıklamada, ' 25 Ekim 2024'ten bu yana Somali denizlerinde faaliyet gösteren Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, 234 gün süren görevini başarıyla tamamladı. Üç blokta yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 4464 km²'lik alanda 3 boyutlu sismik veri toplandı. 15 Haziran 2025 tarihinde Mogadişu Limanı'ndan ayrılarak ülkemize dönecek olan Oruç Reis'in bu görevde elde ettiği veriler, önümüzdeki dönemde Somali'nin deniz yetki alanlarının değerlendirilmesinde yol gösterici olacak.' İfadelerini kullandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni Somali'ye uğurlamıştı.Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı arasında 2024 mart ayında imzalanan 'Somali Kara ve Açık Deniz Blokları Alanında Mutabakat Zaptı' kapsamında görev alan Oruç Reis Araştırma Gemisi görevini başarıyla tamamladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali'ye uğurladığı Oruç Reis'in kaptanı Yaşar Özkan'la yaptığı telefon görüşmesinde, 'Gerek sismik araştırma gerekse sondaj çalışmalarımızla inşallah Somalili kardeşlerimizle çok önemli bir adımı atacağımıza olan inancım tamdır. Sizlere güveniyorum.' ifadelerini kullanmıştı.Oruç Reis, Somali açıklarındaki 3 ruhsat sahasında ilk defa üç boyutlu sismik çalışma icra etti.