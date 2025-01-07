Afrika’dan yola çıktı; O bölgeleri kasıp kavuracak!

İstanbul'da kış severler bu yıl umduklarını bulamadı.Kar yağışına hasret kalan İstanbullulara, Meteoroloji'den gelen son haberler umutları biraz daha azalttı. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası, Türkiye'ye giriş yaparak sıcaklıkları iyice yukarı çekecek.Özellikle Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak olan bu hava dalgası, İstanbul ve Bursa'da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklara neden olacak.Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla ülkemize Afrika üzerinden bir hava dalgasının geleceğini duyurdu.Sıcaklıkların artacağını belirten Hava Forum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:'Hafif Afrikamsı hava ülkemize giriş yapıyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak. İstanbul 17, Bursa 21 dereceleri görecek. Geçmişte bu tür çıkışların ardından sert soğuk ve kar aldığımız dönemler de oldu. Kimse ümidini kaybetmesin, kış henüz başlayamadı. Takipteyiz...'