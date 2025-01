Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü.Görüşmede başta Suriye'deki gelişmeler olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fidan, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de bir an önce silah bırakması gerektiğini söyledi.Fidan, 'PKK'nın Kürt halkı üzerinde kurduğu şiddet imparatorluğu çökmek üzere' dedi.Fidan daha sonra Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'nin temizlenmesinin an meselesi olduğunu ifade etti.Fidan, 'Suriye'deki şartlar değişti. Suriye'deki PKK/YPG'nin varlığının ortadan kaldırılması ise inşallah an meselesi. Başta ABD'liler olmak üzere YPG'ye atfedilen gardiyanlık rolü ile DEAŞ'la mücadele bahanesi olarak kullanılıyor.' şeklinde konuştu.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:'DEAŞ'la ve türevleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. DEAŞ, emperyal güçlerin menfaatine çalışmaya yol açıyor ve herkesin yardımına koşan taşeron haline geliyor. Bu sapkın örgütle mücadelemize devam edeceğiz. Kürt kardeşlerimizin asil duygularını sömürerek onlar üzerine kurdukları şiddet imparatorluğu çökmek üzere. Çok şükür Türkiye'de büyük bir temizlik yapıldı. Irak'taki kardeşlerimiz Sincar'daki işgale göz yumuyorlar. O niye oluyor bilmiyoruz ama bir müddet sonra kalkar ortadan. Diğer taraftan Suriye'deki şartlar değişti. Suriye'deki PKK/YPG'nin varlığının ortadan kaldırılması ise inşallah an meselesi. Başta ABD'liler olmak üzere YPG'ye atfedilen gardiyanlık rolü ile DEAŞ'la mücadele bahanesi olarak kullanılıyor. PKK/YPG üzerinden Kürt kardeşlerimiz sömürülerek başka bir politikaya hizmet edilmek isteniyorsa ona da müsaade etmeyeceğiz. Her türlü oyunu bozacak durumdayız.'