Adana'da FETÖ’den ihraç firari yüzbaşı yakalandı

Genelkurmay Başkanlığı'nda görevdeyken FETÖ'nün deniz kuvvetleri yapılanmasında yer aldığı belirlenerek ordudan ihraç edilen yüzbaşı A.E.E., hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.ORTAOKULDAN BU YANAAdana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalanması için çalışma başlattığı A.E.E.'nin, ortaokul eğitiminden bu yana örgütte aktif olarak faaliyet gösterdiği, örgüt abisi tarafından yakından takip edilip, sohbet toplantılarına katıldığı saptandı. Ayrıca A.E.E.'nin, görev yaptığı yer ve ordudaki gözlemlerini sürekli örgütteki abisine aktardığı öne sürüldü.SON ADRESİ CEZAEVİ OLDUAdana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, firari hükümlü A.E.E.'nin merkez Çukurova ilçesindeki bir evde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.E.E.'yi gözaltına aldı. Firari hükümlü işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.