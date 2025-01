Arabeskin kralı son yolculuğuna uğurlandı! Binlerce kişi akın etti

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yummuştu. 79 yaşında karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçının vefatı sevenlerini ve hayranlarını yasa boğdu.Yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan sanatçı, 16 Aralık'ta Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmiş ve sinüs ameliyatı yapılmıştı. İlk etapta akciğer ödemi ve çoklu organ yetmezliği başlangıcı teşhisi konulan Tayfur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Tayfur, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlendi.Ünlü sanatçının hayranları, 'Arabeskin kralı' için son görevlerini yapmak üzere AKM'ye akın etti.AKM'de gerçekleşen törende, Ferdi Tayfur'un anısına filmlerinden ve yaşamından sahnelerin gösterimi yapıldı.Hayranları hep bir ağızdan şarkılarını söyleyerek usta sanatçıya veda etti. O anlarda ise birçok kişi gözyaşlarını tutamadı.Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile birlikte açıldı. Törende, Kur'an tilaveti yapıldı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende sahneye çıkarak konuşma yaptı. Bakan Ersoy törende şu ifadeleri kullandı;'Bir ismin ağırlığının, her şeyin ötesine geçtiği, çok önemli bir değerimizi, bir sanatçımızı bugün uğurluyoruz. Bir dönemin, bir devrin insanları, kendi iç dünyalarını, acılarını onun sözleriyle şarkılarıyla dışa vurmuş, onu içtenleştirmiş, ailelerinden biri gibi kabullenmişti. Ona 'Ferdi Baba' demişlerdi, ki bu aziz millet, herkesi bu kadar içten, bu kadar büyük ve saygılı bir şekilde kabullenmez. Bu kadar sade, bir bu kadar da büyük bir ismi kaybettik maalesef. Başta yakınları olmak üzere tüm sanat dünyamızın, halkımızın başı sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.'Orhan Gencebay, düzenlenen törende sahneye çıkıp Ferdi Tayfur'un tabutunu öptü. Gencebay konuşmasında Ferdi Tayfur ile aralarını bozmak istediklerini söyleyerek şöyle konuştu;'Sevgili kardeşim şu an son yolculuğuna çıkıyor. Bu dünyada yapılacak görevini en iyi şekilde yaptı. Çok güzel çalışmalar yaptı. Gerçekten kimseye nasip olmayan ilgi ve sevgiyle karşılandı. Benim çok eski arkadaşım, kardeşimdi. Bizi 70li yıllarda o hale getirdiler ki sanki birbirimize rakipmiş gibi Ferdici, Orhancı... 70'li yıllarda siyasi art niyetli olanlar vardı ve o yıllar zordu bizi de ayırmışlardı. Biz birbirimizi çok seviyorduk. Yalanlar da söylenmişti aramızı açmak için. O benim sevgili kardeşim. Sevgili kardeşim Ferdi Tayfur bu dünyadaki görevini fevkalede yaptı ve göçtü. Ne söylesem ki? Şu an 39 derece ateşim var, özür dilerim karşınıza böyle çıktım. Ben sözü çok uzattım. İzninizle en sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Berhudar olun.'AKM'deki törende İbrahim Tatlıses de konuşma yaptı. Yakın arkadaşını gözyaşları içinde sahnede konuştu. uğurlayan Tatlıses, şu ifadeleri kullandı; 'Arabesk müzik prensini kaybetti. O bir prensti. Mekanı cennet olsun. Burada olmaktan üzüntü duyuyorum ama herkes bir gün ölümü tadacak. Fuarların prensiydi. Prens sana uğurlar olsun! Üzüntü duyarsanız üzülürüm, her şey Allah'tan...'AKM'deki törenin ardından kalabalık, cenaze töreni için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde toplanmaya başladı. 79 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçının cenaze namazı ikindi namazına müteakip kılınacak.Ferdi Tayfur'un naaşı, hayranlarının vedası arasında karanfillerle karşılandı. Tayfur'un tabutu omuzlarda taşınarak cenaze töreninin yapılacağı alana getirildi.Camii avlusu, Ferdi Tayfur'a son görev için gelenler ile doldu.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de cenaze törenine katılanlar arasında olduğu görüldü.