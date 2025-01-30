Suriye'nin yeni lideri Ahmed eş-Şara'dan dikkat çeken hamle: Rusya'dan Esad'ı istedi!

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından göreve gelen Suriye'nin yeni lideri Ahmed eş-Şara, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden bu yana ilk kez Şam'a gelen Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov liderliğindeki Rus heyeti ile görüşmüştü. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov, ülkedeki Tartus ve Hmeymim'deki Rus askeri tesislerinin statüsü henüz değişmediğini ifade ederken Suriye'nin talebine ilişkin açıklama yapmadı. Suriyeli bir yetkili ise, eş-Şara'nın Rusya'ya sığınan devrik lideri Beşar Esad'ın iade edilmesini talep ettiğini söyledi. Adını açıklamayan yetkili, Şam'ın ayrıca ülkedeki iç savaşta Esad'ı destekleyen Rusya'dan 'tazminat, yeniden inşa ve kurtarma gibi somut önlemler' yoluyla güveni yeniden inşa etmesini istediğini belirtti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise basın mensuplarının Şam'ın talebine ilişkin soruya yanıt vermedi.Dün gerçekleştirilen görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Sağlık Bakanı Mahir eş-Şara ve Rus hükümet kurumlarının temsilcileri katılmıştı. Bakan Yardımcısı Bogdanov, 'Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin stratejik nitelikte olduğunu ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nin birliğini ve bağımsızlığını korumayı amaçladığını teyit ettik' ifadelerini kullanmıştı. Bogdanov Şam'daki yönetim değişikliğinin Rusya-Suriye ilişkilerinin 'doğasını değiştirmeyeceğini' belirtmişti. Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığının devam etmesi konusunun da ele alındığını, ancak herhangi bir özel anlaşma yapılmadığını kaydeden Bogdanov, 'Bildiğimiz kadarıyla Tartus ve Hmeymim'deki Rus askeri tesislerinin statüsü henüz değişmedi. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin tüm alanlarında kapsamlı diyaloğun sürdürülmesi konusunda anlaştık' demişti. Bogdanov, Moskova'nın Suriye'de durumun istikrara kavuşturulması, ekonomik ve sosyal zorlukların ele alınması konusunda yardım etmeye hazır olduğunu belirtirken, yeni Şam yönetiminin Rusya'nın pozisyonuna 'anlayış ve ilgi' gösterdiğini vurgulamıştı.Bogdanov, Şam'daki görüşmenin 'yapıcı ve olumlu' geçtiğini ifade etmişti. İki tarafın altyapı, elektrik, petrol ve gaz, tarım, gübre ve demiryolları gibi çeşitli alanlarda ilişkileri derinleştirme sözü verdiğini vurgulayan Bogdanov, Moskova'nın Suriye'nin yeniden inşa sürecini desteklemeye ve Suriye heyetlerini talep ettikleri zaman ağırlamaya hazır olduğunu dile getirmişti.