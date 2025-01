CHP’li belediye Kızılay’ın bağış kutularını hurdalığa attı! Skandal görüntüler ortaya çıktı...

Etimesgut Belediyesi, Kızılay'a ait bağış kutularının kaldırılması için ihtar mektubu göndermiş, ancak Kızılay bu karara karşı çıkmıştı. Süreç, belediye ekiplerinin kutuları toplaması ve hurdalığa atmasıyla sonuçlandı. Görüntülerde, belediyenin yalnızca Kızılay'a ait kutuları kaldırdığı, özel bir firmaya ait kutulara dokunulmadığı açıkça görüldü.ZABITA EKİPLERİ VE İŞ MAKİNELERİ DEVREDECHP'li Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yönetimindeki Etimesgut Belediyesi, Türk Kızılayı'na ait kıyafet bağış kutularını zabıta ekipleri ve belediyeye ait iş makineleri kullanarak kaldırdı. Türk Kızılayı ekiplerince belgelenen görüntülerde, belediyenin müdahalesi an be an kaydedildi.Bağış kutularının belediye ekiplerince toplanarak Park, Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün hurdalık alanına atıldığı öğrenildi. Bu durum, belediyenin Türk Kızılayı'na yönelik bu sert müdahalesinin ardında farklı bir amacın yattığı şüphesini de gündeme getirdi.İHTAR MEKTUBUYLA BAŞLAYAN SÜREÇEtimesgut Belediyesi, Türk Kızılayı'na ait kıyafet bağış kutularının kaldırılmasını talep eden bir yazı göndermişti. Yazıda, 4 Aralık gününe kadar kutuların kaldırılmaması durumunda zabıta yoluyla toplatılacağı belirtilmişti. Türk Kızılayı, kaldırma kararına karşı çıktı ve bağış kutularını kaldırmayı reddetti.Daha önce kamuoyuna yansıyan yazılı talimatla başlayan süreç, fiili bir müdahaleye dönüştü ve giysi bağış kutuları, Etimesgut Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından toplanarak belediyenin hurdalığına atıldı.Belediyenin, özel bir firmaya giysi toplama yetkisi verdiği iddiaları tartışma yarattı. Bölge halkı, Kızılay'ın sosyal yardım faaliyetlerine engel olunmasına tepki gösterirken, bu durumun kamu yararına zarar verdiği eleştirileri gündeme geldi.