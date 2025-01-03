SSK ve Bağkur emeklilerinin 2025 Ocak zam oranı belli oldu

2025 asgari ücretinin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesinin ardından gözler memur ve emekli aylıklarına yapılacak zamma çevrilmişti..16,4 milyonu aşkın emeklinin beklediği haber geldi.TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyonu ile birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin ocak-haziran döneminde alacakları zam oranı da ortaya çıktı.MEMUR VE EMEKLİSİNE YÜZDE 11,54 ZAMAralık enflasyonunun aylık yüzde 1,03, yıllık yüzde 44,38 olarak açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 11,54 oldu.SKK VE BAĞKUR EMEKLİSİNE YÜZDE 15,74 ZAMSSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.74 oranında zam yapıldı.EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞIBuna göre; SSK, Bağkur emeklisi için 14 bin 500 TL civarında bir taban maaş bekleniyor.Memur emeklisi maaşı en düşük 17 bin 588 TL’den 19 bin 617 TL’ye çıktı.Emekli maaşları yılda iki kez belirleniyor.